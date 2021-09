15 Klubs dabei : Das ist der Modus der DEL-Saison 2021/22

Köln Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) kehrt nach der verkürzten Corona-Saison zum alten Modus zurück. Ein Überblick über den Ablauf der Spielzeit.

Die ersten Sechs qualifizieren sich direkt für das Play-off-Viertelfinale um die 101. deutsche Meisterschaft, das am 4. April beginnt. Die Klubs auf den Plätzen sieben bis zehn spielen ab dem 29. März in der ersten Play-off-Runde nach dem Modus "best of three" (zwei Siege sind notwendig) die beiden übrigen Viertelfinalteilnehmer aus. Dabei trifft der Siebte auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten.

Ab dem Viertelfinale wird wegen der zusätzlichen Hauptrundenpartien nur nach dem Modus "best of five", nicht wie in den Jahren vor Corona "best of seven", gespielt. Dann sind drei Siege zum Weiterkommen bzw. zum Titelgewinn notwendig. Bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten weitergespielt, bis ein Tor fällt ("sudden death"). Dabei wird anders als in der Vorrunde mit Fünf gegen Fünf gespielt.