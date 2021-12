Neue Verträge bis 2024 : Düsseldorfer EG verlängert mit zwei Topstürmern

Düsseldorf Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Düsseldorfer EG hat die Verträge mit Nationalspieler Alexander Ehl und dem Kanadier Brendan O'Donnell um jeweils zwei Jahre bis 2024 verlängert. Das gab der Klub am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Grizzlys Wolfsburg bekannt.

Die wichtigste Nachricht des DEG-Wochenendes gab es am Sonntagnachmittag um kurz vor 17 Uhr. Das Spiel gegen Wolfsburg hatte nicht mal begonnen, da ging bereits der erste Jubel durch den Rather Dome, weil Geschäftsführer Harald Wirtz und Pressesprecher Frieder Feldmann extra aufs Eis gekommen waren, um etwas zu verkünden. „Bei der Düsseldorfer EG bleibt, zwei Jahre“, legte Feldman vor, und Wirtz vollende mit „Alexander Ehl“. Was das Publikum entsprechend begeistert aufnahm. Und weil das einmal so gut geklappt hatte, versuchten sie es gleich noch mal. Diesmal lautete der Name Brendan O'Donnell. Da war der Jubel sogar noch ein wenig lauter.