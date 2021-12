Aufwärtstrend geht weiter : DEG dreht späten Rückstand gegen Straubing

Düsseldorf Bis fünf Sekunden vor dem Ende liegen die Düsseldorfer Eishockeyprofis gegen die Straubing Tigers zurück, schießen noch den Ausgleich und gewinnen mit 4:3 nach Verlängerung. Der vierte Sieg in Folge.

Bei der Düsseldorfer EG haben sie sich für diese Saison vorgenommen, besonders nette Gasteber zu sein. Vor jedem Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) werden Ex-Düsseldorfer bei den Gegnern einzeln übers Hallenmikrofon begrüßt, das Publikum klatscht dann artig – mal mehr, mal weniger. Marcel Brandt gehört definitiv zur zweiten Kategorie, war er doch 2018 suspendiert worden, weil er „seine eigenen Interessen wiederholt über die der Mannschaft und des Klubs gestellt“ hatte, wie die DEG damals mitteilte. Danach wechselte er zu den Straubing Tigers. Und auch wenn das dreieinhalb Jahre her ist, verziehen haben sich beide Seiten anscheinend nicht. Als Brandt am Dienstagabend mit den Tigers vorbeikam, wirkte er wie aufgedreht. Da leistete sich auch mal ein böses Frustfoul, für das er auf die Strafbank musste und von den DEG-Fans verhöhnt wurde. Ein paar Minuten später erzielte er ein Tor und bejubelte das so provokant in Richtung der Tribüne, dass er für das lauteste Pfeifkonzert des Abends sorgte. Am Ende konnte die Laune unter den Düsseldorfern aber kaum besser sein. Denn obwohl die DEG bis fünf Sekunden vor dem Ende zurücklag, gewann sie noch mit 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung und steigerte ihre Serie auf vier Siege in Folge.