Abgänge enttäuschen : Ex-Düsseldorfer noch nicht richtig in Form

Düsseldorf Im Sommer ging die Angst um bei der DEG. Mehrere Leistungsträger konnten wegen des Sparkurses nicht gehalten werden. Doch rein sportlich ist der Trennungsschmerz schnell abgeklungen. Die meisten Abgänge überzeugen beim neuen Verein noch nicht.

Am auffälligsten ist das bei Nicholas Jensen. Bei der DEG sammelte der Däne zuletzt 27 Punkte in 38 Spielen, war punktbester Verteidiger und auf Platz fünf der ganzen Liga. Nun steht er auf Rang 47, hat nach 22 Spielen erst sechs Punkte. Das liegt aber vor allem daran, dass er beim Meister aus Berlin fast fünfeinhalb Minuten weniger pro Abend spielt, vor allem in Überzahl darf er seltener ran. Das ist also keine schlechte Saison, was Zahlen wie das Schussverhältnis mit ihm auf dem Eis (58,4 Prozent) zeigen, aber er ist offensiv bei weitem nicht so produktiv wie in Düsseldorf. Das gilt auch für Max Kammerer. Bei der DEG erzielte der beliebte Stürmer vergangene Saison elf Tore in 34 Spielen, jetzt in Köln sind es bislang drei in 24. Dafür läuft es bei den Vorlagen besser, insgesamt ist Kammerers Punkteproduktion aber von 0,59 pro Spiel auf 0,42 gefallen.