„Ich will anfangen, ich will spielen“ : Musterprofi Barta startet in seine siebte DEG-Saison

Alexander Barta. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Im Februar wird Alexander Barta 40 Jahre alt. Eigentlich wollte er längst aufhören mit Eishockey. Aber weil er seit Jahren Extraschichten einlegt, startet er am Freitag in seine siebte Saison bei der Düsseldorfer EG.

Von Bernd Schwickerath

So ganz genau weiß Alexander Barta gar nicht, wie oft er da schon durch musste. War das nun seine 20. oder seine 21. Vorbereitung auf eine Eishockey-Saison? Er weiß nur eins: „Ich bin heilfroh, dass es vorbei ist. Ich will anfangen, ich will spielen. Natürlich gehört die Vorbereitung dazu, und mit 25 hat es auch Spaß gemacht: das Durchsetzen, sich zu empfehlen. Aber jetzt mit 39 ist das schwieriger“, sagte Barta am Freitag nach dem achten und letzten Testspiel der Düsseldorfer EG. Ein in Teilen zähes 3:1 gegen Iserlohn, aber immerhin der sechste Sieg.

Wirklich wichtig wird es am Freitag, wenn die DEG ab 19.30 Uhr den ERC Ingolstadt empfängt. Bartas 948. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Was bedeutet: Er kann diese Saison die 1000 vollmachen – als dann wohl zehnter Spieler der DEL-Geschichte. Und läuft alles glatt, ist ein Spieltag später Philip Gogulla mit seinem Jubiläum dran. Umso passender, dass die beiden in einer Reihe spielen.

Foto: RP/Birgit Haefnerr 28 Bilder Das ist der DEG-Kader für die Saison 2022/23

Noch ist das alles kein Thema. Barta hat nicht mal nachgesehen, gegen wen sein 1000. ansteht. Kann ja viel passieren: Verletzung, Krankheit, Sperre, Spielverlegung. Also macht er es wie immer: Nicht zu weit nach vorne schauen. So verfährt der Stürmer seit Jahren auch bei Verträgen: Stets nur eine Saison. Danach schaut er, ob er noch eine im Tank hat, eine auf hohem Niveau. Sich durchschleppen, weil er das Ende nicht wahrhaben will, wäre nicht Bartas Sache: „Ich habe Ansprüche an mich selbst.“

Die zu erfüllen, wird natürlich schwieriger. Dass er nicht mehr jedes Laufduell gewinnt, ist normal für einen 39-Jährigen. Aber er macht das mit Erfahrung und Einsatz wett. Den zeigt er auch im Training. Wer mit Mitspielern oder ihren Vorgesetzten über Barta spricht, hört ein Wort: Musterprofi. Sorgen über dessen Fitness habe er „noch nie gehabt“, sagt Manager Niki Mondt. „Aber ich mache auch viel dafür“, sagt Barta selbst. „Es gibt Gründe, warum ich mit 39 noch spiele.“ Selbst während der hektischen Saison mit bis zu drei Spielen in der Woche schiebt er Extraschichten. „Das ist keine Pflicht, aber ich weiß, dass es mir guttut.“ Und auch während der Vorbereitung mit all den Gewichten und Läufen und Eiseinheiten macht er mehr. Gibt es zwei freie Tage, gönnt er sich nur einen. „Man muss die richtige Balance finden. Man kann nicht vom einen Tag auf den anderen sagen: Ok, jetzt geht es los, jetzt ist meine Form da.“ Aktuell hat er seine, in den Testspielen erzielte er drei Tore und bereitete mehrere vor.

Foto: Imago 12 Bilder Das sind die Rekordspieler der DEG

Seine siebte DEG-Saison kann also kommen. Eine Zahl, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte, als er 2016 in Düsseldorf unterschrieb. Schon damals schaute er auf hunderte DEL-Spiele, zwei Jahre in Schweden, Olympia- und WM-Teilnahmen zurück. Jetzt noch drei Jahre Düsseldorf, „danach wollte ich aufhören“, erinnerte er sich am Freitag. Doch es kam anders. Zwar wurde er freudig empfangen und wusste die Fans mit der Anekdote zu begeistern, dass er schon als Kind in Berlin ein Herz für die DEG hatte, weil er häufig bei seiner Oma in Garath war. Doch sportlich klappte wenig – beim Team und ihm selbst. Barta wirkte verkrampft, machte nur zwölf Punkte, auch in Interviews war er angespannt bis zickig. Irgendwann setzte ihn Trainer Christof Kreutzer auf die Tribüne, das Kapitel DEG schien schnell wieder zu enden.

Stattdessen musste nach der Saison aber Kreutzer gehen, Barta bekam eine zweite Chance. „Ich bin Niki Mondt und Mike Pellegrims (Kreutzers Nachfolger) bis heute dankbar. Mike hat gesagt: ,Du bist ein guter Spieler, mir ist egal, was letztes Jahr war.' Auch Niki stand zu mir. Dann lag es an mir, dass ich es beweise.“ Das tat er, kämpfte sich im Sommer 2017 mit Hilfe von Athletiktrainer Danny Beckers aus dem Loch und schoss in der Saison danach 25 Tore. Ein Jahr später war er Kapitän. Und ist es bis jetzt. Den Plan, nach dem Drei-Jahres-Vertrag aufzuhören, hat er schnell verworfen. Heute ist er ein Gesicht der DEG, hält umjubelte Ansprachen übers Hallenmikrofon an die Fans. Auch in Interviews wirkt er entspannter. Was nicht heißt, dass er seinen Ehrgeiz verloren hätte. Nach Niederlagen kann er immer noch böse gucken.