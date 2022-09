Historischer Moment am Flinger Broich : So lief das erste Heimspiel von Fortunas Fußballerinnen

So lief das erste Heimspiel von Fortunas Fußballerinnen

Historischer Moment am Flinger Broich

Düsseldorf Zum ersten Mal seit 1895 stand ein Frauen-Team im Trikot von Fortuna in einem Heimspiel auf dem Platz. Und die neu gegründete U17 des Vereins hat gegen den TSV Urdenbach gleich kurzen Prozess gemacht. Was Vorstandschef Alexander Jobst zu der Premiere sagt. Welche Hoffnung der Klub hat.

Fortunas U17-Fußballerinnen haben es in ihrem ersten Ligaspiel überhaupt gleich so richtig krachen lassen. Die aus dem neu gegründeten „Bündnis Mädchen- und Frauenfußball“ entstandene Mannschaft fegte bei ihrer Heimpremiere mit 18:0 über den TSV Urdenbach hinweg. „Das war eine tolle Leistung der Mannschaft. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit der Aufgabe betraut worden bin, die Mädels zu fördern und zu fordern“, sagte Fortunas Trainer Anestis Tsentemeidis nach der Partie.

Mehr als 200 Zuschauer hatten am Samstagnachmittag trotz des wenig einladenden Wetters den Weg zum Flinger Broich gefunden, um dem historischen Ereignis beizuwohnen. Unter ihnen befand sich auch Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst. „Ein toller Tag für die Fortuna! Es ist schön, dass es endlich los geht und so viele Fortunen den Weg nach Flingern gefunden haben. Wir freuen uns auf eine schöne erste Saison“, so der 48-Jährige.