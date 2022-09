Von wegen Mittelmaß : So verteidigt Thioune den Saisonstart mit Fortuna

Analyse Düsseldorf Mit einem dezimierten Kader aufgrund vieler Verletzungen tritt der Zweitligist am Samstag (20.30 Uhr) gegen Rostock an. Die Ausgangslage insgesamt ist alles andere als desaströs. Gleichwohl fehlt es an der nötigen Konstanz, um den Glauben zu entfachen, diese Saison etwas Großes zu erreichen.