Thiounes Bitte : Wie die Fans Fortunas letztem Aufgebot helfen können

Düsseldorf Es wird die größte Kulisse in dieser Saison: Dank der Neun-Euro-Ticketaktion erwartet der Zweitligist am Samstag gegen Rostock mehr als 25.000 Zuschauer. Nach dem Wunsch des Trainers müssen diese Besonderes leisten. Worum Thioune bittet und was Fans so alles bewirken können.

Es geht um eine große Serie am Samstagabend. Falls Fortuna die Zweitligapartie gegen den FC Hansa Rostock (20.30 Uhr, Arena) nicht verlieren sollte, würde die Mannschaft auch im elften Heimspiel seit dem Amtsantritt von Trainer Daniel Thioune ungeschlagen bleiben. Sieben Siege und drei Unentschieden stehen für ihn bislang zu Buche, die letzte Heimniederlage – noch unter seinem Vorgänger Christian Preußer – ist vom 21. Januar datiert, damals mit 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg.

Bei dieser schönen Rechnung gibt es allerdings einen dicken Haken: Fortuna muss das Unterfangen „Fortsetzung der Heimserie“ mit dem letzten Aufgebot angehen. Nur noch elf gesunde Feldspieler aus dem Profikader, dazu eine Handvoll talentierter, aber gänzlich unerfahrener Nachwuchsspieler stehen zur Verfügung – das gibt ein dickes Brett zu bohren.

Ungewohnt deutlich bitten die Vereinsverantwortlichen daher um Hilfe von außen. Diese ist rein zahlenmäßig so groß wie noch nie in dieser Saison, da Fortuna dank ihrer Neun-Euro-Ticketaktion mehr als 25.000 Zuschauer erwartet. „Wir hoffen einmal, dass uns die Spieler, die bis jetzt noch fit sind, auch am Samstag noch zur Verfügung stehen“, sagt Cheftrainer Daniel Thioune, „und dass uns die 25.000, die auf den Rängen dabei sind, so unterstützen, dass wir zu zwölft auf dem Platz stehen.“ Pressesprecher Tino Polster ergänzt in der turnusmäßigen Medienrunde vor dem Spiel: „Wir hoffen, dass es sehr, sehr laut wird in der Arena.“

Keine Frage: Selten zuvor war es den Fortunen so wichtig, Rückhalt von den Fans zu bekommen. Auswärts gibt es den ja ohnehin immer, auf die treuen Mitreisenden kann sich die Truppe stets verlassen. Zu Hause klappt es in der Regel auch sehr gut – wenn da nicht dieser Ausreißer beim 2:2 gegen Fürth gewesen wäre, als einige (wenn auch nur wenige) Besucher mit ihren Pfiffen das Gesamtbild störten. In der aktuellen Situation mit den wenigen fitten Profis, so Thioune, „brauchen wir draußen wieder ein paar mehr. Und wenn es dann die 25.000 im Stadion sind, alles sicher sehr positiv begleitend, dann sind wir auch in der Lage, am Samstag als Sieger vom Platz zu gehen“.

Eine Partie, an die im Zusammenhang mit dem Stichwort „letztes Aufgebot“ derzeit viele denken, ist das Gastspiel in Paderborn vor fast genau einem halben Jahr. Seinerzeit waren die Düsseldorfer massiv von einer Coronawelle erwischt worden und hatten nur noch neun Spieler aus dem Profikader zur Verfügung, der dritte Torhüter Kai Eisele saß als Feldspieler auf der Bank. Diese Rumpftruppe erkämpfte sich jedoch nach großartigem Kampf ein 1:1 und sorgte damit dafür, dass sich SCP-Trainer Lukas Kwasniok mit seinem Kommentar auf der Pressekonferenz unsterblich blamierte. „Da gibt es eine Parallele zu Paderborn“, betont auch Thioune, „da ist dann ja auch etwas Besonderes entstanden.“

In der Tat – auch und gerade im Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans. Es gab einen denkwürdigen Schulterschluss in diesem März, aus dem Gästeblock kam über die komplette Spielzeit nahezu durchgehend frenetische Anfeuerung. Nach dem Abpfiff wurde dann das 1:1 mit dem alles überragenden Torhüter Florian Kastenmeier als Dirigenten minutenlang gefeiert. Das feste Band zwischen Spielern und Anhängern, das an der Pader geknüpft wurde, hielt bis zum Saisonende und darüber hinaus.

Und es gibt noch weitere Beispiele in der jüngeren Vergangenheit des Klubs, als die Fans der Fortuna so massiv den Rücken stärkten, dass die Spieler über sich hinauswuchsen und nicht mehr für möglich Gehaltenes erreichten. Das 3:3 beim großen FC Bayern nach 1:3-Rückstand im November 2018 ist so ein Fall gewesen, die großen Pokalfights gegen den HSV, Gladbach und Dortmund ebenso oder selbst im vermeintlich grauen Zweitliga-Alltag das 1:1 gegen den HSV oder das 2:1 über die starken Darmstädter in der Vorsaison. Jedes Mal peitschten die Fans Fortuna durch alle Tiefen.