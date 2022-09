Fortunas Innenverteidiger : So erzählt Tim Oberdorf seine ungewöhnliche Geschichte



Düsseldorf Es ist ganz sicher nicht der Standard-Lebenslauf eines modernen Fußballprofis. Kein Internat eines großen Klubs, kein Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten. Dafür ein Lehramtsstudium, unterklassiger Fußball – und ganz spät Fortuna. In deren Podcast erzählt Tim Oberdorf einiges über sich.

Am Samstag um 20.30 Uhr wird für Tim Oberdorf einiges wieder so sein, wie es in den zurückliegenden Monaten häufig war. Gemeinsam mit zehn anderen Kollegen von der Fortuna wird er sich unten im Bauch der Arena aufstellen und dann auf ein kleines Zeichen hin die Stufen hinauf zum Rasen erklimmen. Rechts die Jungs von der Fortuna mit ihren roten Trikots, links die von Hansa Rostock in Blau und Weiß.

Tim Oberdorf wird in der Startelf stehen, und das ist mit Blick auf die Saison 2022/23 nichts wirklich Besonderes mehr. Als Matthias Zimmermann wegen seiner Knieverletzung in den ersten Saisonwochen gefehlt hatte, war der 26-Jährige wie selbstverständlich auf dessen Position als rechter Verteidiger eingesprungen. Und jetzt fehlen eben in Andre Hoffmann und Jordy de Wijs zwei Innenverteidiger – ganz logisch, dass da Christoph Klarer und eben Oberdorf einspringen.

„Unsere Innenverteidigung wird sicher ganz anders aussehen“, kommentiert Cheftrainer Daniel Thioune diese Aufstellung. „Aber ich habe auch Bock, die anderen mal loszulassen. Das sehe ich nicht als Problem. Wenn Jordy und Andre ausfallen, dann ist es ja kein Geheimnis: Ich habe dann nur noch zwei, und dann stehen eben Chris und Tim auf dem Platz.“ Kein Geheimnis, klar. Ganz logisch, sicher. Aber ist es das mit Bezug auf Oberdorf wirklich?

Die Antwort: Inzwischen ja. Denn seit ihn der damalige Trainer Christian Preußer im Sommer 2021 aus der eigenen U23 zu den Profis hinaufdelegierte, hat sich Oberdorf wie selbstverständlich bei den Profis festgespielt. Seine Vorgeschichte hat jedoch überhaupt nichts Selbstverständliches. Bis er 2019 zu Fortunas Regionalliga-Team kam und dessen Kapitän wurde, kickte er unterklassig, sah kein Nachwuchsleistungszentrum und kein Internat eines Bundesligisten von innen.



TuS Ennepetal und TSG Sprockhövel hießen die Stationen des gebürtigen Hageners. Und dann eben Fortuna und doch noch die Profikarriere. Parallel zum Lehramtsstudium – und damit einer beruflichen Perspektive, die er für später immer noch nicht zu den Akten gelegt hat. Von all diesen Dingen hat er nun im Podcast „Rot & Schweiß“ seines Vereins erzählt, im Gespräch mit Antenne-Radioreporter Olli Bendt.

Was die beiden unter der Überschrift „Spätstarter mit Wettschulden“ alles zu bereden hatten, hört man sich am besten selbst an, zu finden auf der Fortuna-Website – denn Tim Oberdorf zuzuhören, lohnt sich immer. Zu seinen ersten Wochen bei der ersten Mannschaft berichtet er zum Beispiel: „Es war bei mir von Beginn an wahrscheinlich auch nicht der Plan, dass ich langfristig dabeibleibe. Anfangs wollte ich einfach nur möglichst viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln. Aber es freut mich, dass ich durch Leistung überzeugen und dabeibleiben konnte.“



Der erste bei Fortuna, der auf Oberdorfs Talent schon zu Sprockhöveler Zeiten aufmerksam geworden war, war übrigens der Direktor des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums, wie der 26-Jährige im Podcast berichtet: „Ich habe in der Uni gesessen und einen Anruf mit Düsseldorfer Vorwahl bekommen. Ich habe mich schon gewundert und mal zurückgerufen, und dann war Frank Schaefer am Telefon.“

Die beiden wurden sich handelseinig – und das hat bis heute niemand bereut. Doch auch die Teile des Podcasts, die sich nicht unmittelbar mit Tims eigener Karriere beim Zweitligisten befassen, lohnen das Anhören. „Ich habe häufiger vor dem Training mit dem Laptop in der Kabine gesessen und mich in die Kurse eingewählt, weil alles aufgrund von Corona online stattgefunden hat“, erzählt er zum Beispiel über sein Lehramtsstudium. Und über Schwester Lena, die als eine der überragenden Spielerinnen des deutschen Nationalteams kürzlich Vize-Europameisterin wurde, berichtet er natürlich auch. Am besten hier einfach anklicken und hineinhören.

