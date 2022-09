Nach 3:1 gegen Hansa Rostock : Diesen Spieler feiert Fortuna-Kapitän Hoffmann am meisten

Düsseldorf Auf dem Platz stand eine absolute Not-Elf von Fortuna. Doch die hat sich bravourös gegen Hansa Rostock durchgesetzt. Besonders ein Treffer auf Seiten der Gastgeber hat für großes Staunen gesorgt. Was der Schlüssel zum Erfolg war. Was die Beteiligten dazu sagen.

Die Mitspieler waren alle schwer entzückt. Das 1:0 von Dawid Kownacki ein Treffer aus der Kategorie „Tor des Monats“. Doch einer feierte mehr den Vorlagengeber, als den Vollender. „Ich als Innenverteidiger bin natürlich absolut begeistert von dem Pass. Schon gehobene Kategorie, wie Tim Oberdorf da anläuft und dann dieses Ding aus dem Fuß holt“, sagt Andre Hoffmann. Fortunas Kapitän musste wegen einer Oberschenkelverletzung passen. „Das war einfach ein tolles Tor, so wie Dawid den trifft, schaffen das auch nur ganz wenige in dem Geschäft.“

„Hoffi“ war begeistert, und mit ihm auch die Fans in der Arena, die ihre Helden noch lange nach Abpfiff feierten. Im Bauch des Stadions stand Matthias Zimmermann mit freiem Oberkörper und erzählte seine Sicht auf die aktuelle Sachlage beim Zweitligisten aus Düsseldorf. „Es war keine leichte Woche mit so vielen Verletzungen. Aber die, die da waren, haben es alle super gemacht. Wir haben unser Gesicht gezeigt, das wir in den letzten Heimspielen auch hatten – so müssen wir nun auch auswärts auftreten“, sagte er.

Tatsächlich eine berechtigte Anmerkung. Denn so heimstark Fortuna auch ist, so schwach waren bisher die Ergebnisse auf fremdem Platz. Erst ein Sieg in der Zweiten Liga (2:1 im ersten Spiel in Magdeburg), dazu ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Am nächsten Samstag muss Fortuna im nächsten Top-Spiel beim Hamburger SV antreten. Eine durchaus knifflige Aufgabe bei den Hanseaten.

„Wir waren kämpferisch heute so stark wie noch nie, glaube ich. Gefühlt haben wir fast alle Zweikämpfe gewonnen“, sagt „Zimbo“ zum Auftritt gegen Rostock. „Wir waren aber auch spielerisch gut und hätten ruhig noch ein Tor mehr machen können. Am Ende hat es mich sehr für ‚Emma‘ gefreut, der so oft zurückgeworfen wird und immer wieder aufsteht. Er ist ein super Junge und ich glaube immer an ihn.“

Nicht nur er. Auch Cheftrainer Daniel Thioune hatte Iyoha nie vom Zettel gestrichen, wenngleich er ihn gegen Rostock zunächst auf die Bank beorderte. „Er ist reingekommen und war sofort gefährlich“, sagt Thioune. „Mich freut ungemein für ihn, was er für eine Reaktion gezeigt hat.“

