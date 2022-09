Gegen Hansa Rostock : So würde unser Fortuna-Reporter aufstellen

Meinung Düsseldorf Wem schenkt Daniel Thioune im Spiel gegen Hansa Rostock das Vertrauen? Besser müsste es eigentlich heißen: Wen hat er noch zur Verfügung? Wir haben die Aufstellung wie immer durchgespielt – diese elf Profis würden wir am Samstag (20.30 Uhr) in der Arena von Beginn an auflaufen lassen.