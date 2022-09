Spray-Aktion sorgt für Aufsehen : 200 DEG-Wappen auf Straßen und Wänden

Foto: Düsseldorfer EG 21 Bilder 200 DEG-Wappen in Düsseldorf gesprüht

Düsseldorf Am Freitag beginnt die neue Eishockey-Saison. Und die DEG braucht Fans in der Halle. Deshalb zogen nun Kleingruppen durch Düsseldorf und sprühten das Logo des Klubs an zahlreichen belebten Orten.

Irgendwann musste es so kommen. Irgendwann kam die Polizei. Warum laufen denn da Kleingruppen mit Spraydosen und Schablonen durch die Stadt und sprühen DEG-Logos auf Straßen und Wände? War aber schnell geklärt, sagt Pressesprecher Frieder Feldmann: „Wir haben ihnen das Spray gezeigt, das ist Kreidespray, das nach ein paar Tagen wieder weg ist. Und weil die DEG ja einen guten Ruf hat, hat auch keiner gemeckert.“

So finden sich nun um die 200 DEG-Wappen in Düsseldorf. In der Altstadt, am Schlossturm, im Medienhafen, auf der Kö, vor dem Hauptbahnhof, am Landgericht, an Brehmtraße und Dome, in Bilk, Flingern und Friedrichstadt. Dazu zwei Worte: „Geht los!“ Denn am Freitagabend startet die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit dem Heimspiel gegen Ingolstadt. Und die DEG braucht nach zwei harten Corona-Saisons wieder mehr Fans in der Halle. Da kann etwas außergewöhnliche Werbung nicht schaden.

Allein die Spray-Aktion selbst erregte Aufsehen. Nicht nur die Polizei habe nachgefragt, auch Passanten hätten die Sprayer angesprochen, erzählt Feldmann. Manche hätten sich gefreut, wieder was von der DEG im Stadtbild zu sehen. Andere wiederum hätten noch nie von dem Verein gehört. Spätestens jetzt wüssten aber auch die, dass am Freitagabend in Düsseldorf Eishockey gespielt wird.

(bs-)