Nächste Pleite : DEG enttäuscht auch gegen Bietigheim

Düsseldorf Keine Fans, keine Tore, keine Punkte – das 0:3 gegen den Tabellenletzten war ein trostloses letzten Heimspiel für die Düsseldorfer Eishockeyprofis. Am Ende steht die vierte Niederlage in Folge.

Das Eishockeyjahr im Rather Dome ist am Dienstagabend genauso trostlos geendet, wie es im Januar begonnen hatte. Damals empfing die Düsseldorfer EG die Grizzlys Wolfsburg, Zuschauer waren keine erlaubt, und zu jubeln hätte es wegen der 4:5-Niederlage ohnehin nichts gegeben. An diesem Dienstag, beim letzten DEG-Heimspiel 2021, lief es ähnlich: Diesmal hieß der Gegner Bietigheim Steelers, und wieder waren keine Fans in der Halle, wieder verlor die DEG. 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) hieß es am Ende eines über weite Teile unansehnlichen Spiels.