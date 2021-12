Handball : Diese Niederlage tut richtig weh

Ging dahin, wo es wehtat: Jakub Sterba übernahm in Ferndorf auf ungewohnter Position Verantwortung. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die 22:25-Niederlage (8:14) des TSV Bayer Dormagen im Kellerduell der Zweiten Handball-Bundesliga beim Schlusslicht TuS Ferndorf ließ natürlich auch Trainer Dusko Bilanovic nicht kalt. „Ich hab’ echt die Krise bekommen“, gab er zu. Er setzt nun voll auf die Rückrunde.

Von Dirk Sitterle

Wann ist im Sport der Zeitpunkt gekommen, sich mit einer Niederlage abzufinden? Für Dusko Bilanovic erst nach dem Schlusspfiff, und darum hatte der Trainer des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen beim 22:25 in Ferndorf trotz ganz schwacher erster Hälfte (8:14) und der viel zu harten Roten Karte gegen André Meuser „besonders in der letzten Viertelstunde immer noch ein gutes Gefühl“, diese unter dem Motto „Abstiegskampf pur“ stehende Partie mit etwas Zählbarem abschließen zu können.

Bis zur 36. Minute (11:17) ging bei den Gästen in einem zerfahrenen Match auf sehr überschaubarem Niveau jedoch so gut wie nichts. Im Angriff harm- und planlos, ohne eine Idee, wie der gute Lucas Puhle im Kasten der Gastgeber zu überwinden sei. Die Abwehr löchrig, dazu geschwächt durch die frühe zweite Zeitstrafe gegen Aron Seesing schon in der 19. Minute. Wirkung zeigten auch die vielen Zeitstrafen des Schiedsrichtergespanns Hörath/Hofmann. Bilanovic: „Das hat Kraft gekostet. Schwer, da zu seinem Spielrhythmus zu finden.“ Ein zusätzlicher Nackenschlag war der Platzverweis für den bis dahin viermal erfolgreichen André Meuser. Dass die Unparteiischen den Befreiungsversuch gegen den an seinem Trikot hängenden Julian Schneider als tätlichen Übergriff einstuften, vermochte Bilanovic nicht nachzuvollziehen: „Das sah unglücklich aus, ja, war aber keine Absicht.“

Info TuS Ferndorf - TSV Bayer Dormagen 25:22 (14:8) Ferndorf Puhl, Rottschäfer; Strakeljahn, L. Schneider (4), Persson (1), M. Michel (3), Voss-Fels (7), L. Michel, Siegler (3), J. Schneider (2), Rüdiger (1), Koloper, Ten Velde (4/1), Diebel, Duvancic Dormagen Juzbasic, Simonsen (1); Dasburg, Reuland, Meuser (4), Köster, Biernacki (1), Reimer (3/2), Richter (1/1), Zurga, P. Hüter (5), Sterba (2), Grbavac (1), Seesing, Steinhaus (4), Mast Schiedsrichter Hörath/Hofmann Zuschauer 810 Zeitstrafen 14:10 Minuten Siebenmeter 1/2:3/7 (Ten Velde wirft an die Latte - Reimer, Grbavac und Richter scheitern an Rottschäfer, Reimer wirft daneben)

Mit dem Ausschluss des 2,07 Meter großen Linkshänders ging der Coach „All in“, zog Jakub Sterba von der Außen- auf die halbrechte Position im Rückraum und vertraute auf Halblinks wie schon beim Coup drei Tage zuvor gegen Nordhorn dem gerade 18 Jahre alt gewordenen Sören Steinhaus. Der ganzen Mannschaft um den starken Patrick Hüter erteilte er den Auftrag, „jetzt richtig Randale“ zu machen, geführt von Benni Richter, dem Bilanovic in seinem letzten Spiel für den TSV (seine Aushilfsmission endete wie die von Oliver Dasburg mit diesem Einsatz) einen guten Job bescheinigte.

Zum Matchwinner für den TSV hätte mit acht gehaltenen Bällen ab der 44. Minute auch Torhüter Christian Simonsen werden können. Den Vorwurf, den 21-Jährigen nicht schon viel früher für den diesmal glücklosen Martin Juzbasic gebracht zu haben, ließ Bilanovic nicht gelten: „Ich hatte es mit ihm schon mal vor der Pause versucht, aber da bekam er keinen Ball zu fassen.“ Zum „Mann des Spiels“ wurde damit ein Ferndorfer: Kai Rottschäfer, der sich vor anderthalb Jahren eigentlich schon in die zweite Mannschaft des TuS verabschiedet hatte, hielt in der letzten Viertelstunde Siebenmeter von Ante Grbavac (49.), Benni Richter (57.) und Jan Reimer (59.), der schon in der 41. Minute vom Punkt gepatzt hatte. „Und wenn du deine Siebenmeter nicht machst, hast du keine Chance“, haderte Bilanovic. Für ihn stand fest: „Wir hatten beim 22:24 zweimal die Chance, auf ein Tor ranzukommen. Hätten wir das geschafft, hast du ein anderes Spiel. Dann wären die noch nervöser geworden.“ Gerade in dieser Lage hätten Akteure wie die verletzt fehlenden Ian Hüter, Alexander Senden oder auch Lucas Rehfus den Unterschied gemacht, fügte er an.

Dem trug in seinem Fazit auch Ferndorfs von 1992 bis 1995 als Spieler in Dormagen tätiger Trainer Robert Andersson Rechnung: „Das war ein K.o.-Spiel für uns. Wir haben über 60 Minuten Kampf und Leidenschaft gezeigt. Aber es sind auch nur zwei Punkte – nicht mehr.“

Und damit war der Fall auch für Dormagens Coach erledigt. Er schickt seine mit Trainingsplänen zur Athletik ausgestatteten Schützlinge nun bis zum 17. Januar in Urlaub. „Sie sollen sich drei Wochen erholen, dabei in den ersten zehn Tagen völlig abschalten, mal gar nicht an Handball denken.“ Auch er klinkt sich nach Silvester für eine Woche aus, besucht seine Mutter in Belgrad.