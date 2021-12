Mayenschein wieder dabei : DEG muss ohne Fans gegen den Tabellenletzten punkten

Düsseldorf Nach dem schwachen Auftritt beim 2:4 gegen Iserlohn muss die DEG am Dienstag gegen Bietigheim punkten. Die Tribünen bleiben dabei leer, zumindest aber kehrt ein Stürmer zurück.

Applaus gab es trotzdem, die Düsseldorfer EG begab sich am Sonntag gar auf eine Ehrenrunde. Dabei herrschte nach dem 2:4 gegen die Iserlohn Roosters nicht zwingend Feierlaune. „Ganz schlechtes Spiel, ganz schlechte Entscheidungen“, fasste Trainer Harold Kreis den Auftritt seiner Mannen zusammen. Die sahen es ähnlich: „Wir haben 60 Minuten nicht unser Eishockey gespielt“, sagte Verteidiger Bernhard Ebner . Und Stürmer Niklas Postel ergänzte: „Dumme Fehler und insgesamt nicht rund.“

Das hatte natürlich auch den Fans im mit 5000 Zuschauern erneut ausverkauften Dome nicht gefallen. Aber weil es vorerst das letzte Spiel vor Publikum war, wollten sich Fans und Mannschaft auf unbestimmte Zeit voneinander verabschieden. Und gegenseitig Danke sagen für die schwierigen vergangenen Monate. Die einen bei einem Publikum, das trotz vieler Einschränkungen treu in die Halle kommt. Die anderen bei einem Team, das trotz finanzieller wie personeller Probleme als Tabellenachter ordentlich dasteht in der Deutschen Eishockey-Liga.

Dritte Pleite in Serie

Ab Dienstag heißt die Realität aber wieder: Geisterspiel. Wenn die DEG um 19.30 Uhr zum letzten Heimspiel des Jahres Aufsteiger Bietigheim Steelers empfängt, bleiben die Tribünen leer. Was doppelt ärgerlich ist, ist das jüngste Hoch mit sechs Siegen am Stück doch längst wieder vergessen, die Niederlage gegen Iserlohn war die dritte in Folge.