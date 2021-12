Trotz vieler Probleme : Die DEG verdient sich ein gutes Zwischenzeugnis

Tobias Eder (v) feiert nach einem Tor mit der Düsseldorfer Bank. Foto: RP/Birgit Haefner

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat wenig Geld, viele Verletzte und saß in Quarantäne – dennoch steht sie nach der Hälfte der Eishockeysaison auf einem starken sechsten Platz. Manager, Trainer, Spieler – sie alle machen derzeit viel richtig.

Die Laune im Kabinengang des Domes konnte am Sonntag kaum besser sein. Da wurde gescherzt und gelacht, abgeklatscht und umarmt. 3:2 nach Penaltyschießen hatte die Düsseldorfer EG gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen und damit auch den letzten der 14 Gegner aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geschlagen – zudem der sechste Sieg in Folge. Was zur Hälfte der Hauptrunde für Platz sechs reicht. „Wenn das vor der Saison einer gesagt hätte, hätte man den für verrückt erklärt“, sagte Alexander Barta, mit 24 Scorerpunkten nach 29 Spielen einer der Erfolgsgaranten.

Barta wird im Februar 39 Jahre alt, aber es spricht nichts dagegen, dass er weitermacht. Zumal es nun neue Argumente dafür gab: „Ich freue mich, dass mein Rechtsaußen und mein Linksaußen bleiben und nicht woanders hingehen. Dass ich das mal geschafft habe...“, sagte er mit einem Augenzwinkern, weil Topspieler in den Vorjahren ja meist gegangen waren. Am Sonntag gab die DEG aber unter dem Jubel der Fans bekannt, dass Topscorer Brendan O'Donnell und Shootingstar Alexander Ehl für zwei Jahre verlängerten. Laut Barta ein „schönes Signal an das Umfeld, an die Fans, an die Spieler, die noch überlegen, ob sie bleiben. Auch an andere, die vielleicht überlegen hierherzukommen.“

Möglich machte das Niki Mondt, fand das aber gar nicht überraschend: „Die Jungs wissen, was sie hier haben“, sagte der Manager und verwies auf ihre „prominente Rolle“. Zwar hätte einer wie O'Donnell „warten und bei einem anderen Klub mehr Geld verdienen können, aber er ist auch sehr zufrieden mit dem, was er hier bekommt“, sagte Mondt, er habe sich die „ordentliche Gehaltssteigerung verdient“.

Die bedeute aber nicht, dass die Zeiten des Sparens bei der DEG vorbei sind. Der Etat für die nächste Saison wurde „noch nicht erhöht“ sagte Mondt, der aber nun mehrfach gezeigt hat, dass er mit schmalem Budget starke Kader basteln kann. O'Donnell ist ja nicht der einzige Glücksgriff. Der junge Verteidiger Niklas Heinzinger ist ebenso eingeschlagen wie Joonas Järvinen oder die Stürmer Stephen MacAulay, Carter Proft oder Cedric Schiemenz. Auch Brett Olson und Jerry D'Amigo kommen nach ihren langen Ausfällen in Fahrt. Stützen, die schon länger da sind, wie Alexander Barta, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch, Tobias Eder, Kyle Cumiskey, Marco Nowak oder Bernhard Ebner sind ebenfalls in Form. Und die Torhüter Mirko Pantkowski und Hendrik Hane wirken einen Schritt weiter, ihre Fangquote (91 Prozent) ist die fünftbeste der Liga. Auch sie sind ein Grund, warum die DEG auf 17 Siege nach 29 Spielen schauen kann und schon diverse Topteams düpierte. Also alles gut bei der DEG? Mondt, gewohnt kritisch, sieht das nicht so. „Wir haben oft nicht das gespielt, was wir können. Aber alles in allem kann man nur zufrieden sein.“

Das liegt auch an Trainer Harold Kreis, der mit Lob überschüttet wird. Weil er seinem Team von Beginn an zwei Gedanken eintrichterte: Ihr seid besser, als ihr von außen gemacht werdet. Aber nur, wenn ihr hart arbeitet. Das macht die DEG, der nichts zufliegt, wie man an den Niederlagen in Bietigheim und Krefeld sah. Noch wichtiger: Das Team kommt immer zurück, sei es nach Rückständen oder Niederlagen. Nur einmal verlor die DEG drei Spiele am Stück, und das war nach ihrer Quarantäne, als sie arg dezimiert war und über Wochen nicht vernünftig trainieren konnte.