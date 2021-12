Dritte Pleite in Serie : Schwarzer Weihnachtstag für die DEG gegen Iserlohn

Alexander Barta stürzt nach einem Duell mit Brent Raedecke. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG musste auch am 2. Weihnachtsfeiertag eine bittere Pleite hinnehmen, nachdem es schon vor dem Fest nicht mehr richtig lief. Die Pleite gegen Iserlohn war verdient.

Den letzten Akt der diesjährigen Bescherung haben sich die Profis der Düsseldorfer EG sicher ganz anders vorgestellt. Denn die Rot-Gelben unterlagen am 35. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga dem Iserlohner EC mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) und mussten damit die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

Eine Partie am zweiten Weihnachtsfeiertag ist durchaus besonders, gehört für deutsche Eishockeyfans allerdings seit vielen Jahren zum Standardprogramm. Und für die Düsseldorfer wie Iserlohner Anhänger bedeutet dieser Spieltag fast schon ein regelmäßiges Wiedersehen zum Fest. Denn lässt man die vergangene, coronabelastete Spielzeit, in der die DEG am untypischen 27. Dezember gegen Bremerhaven mit 1:4 verloren hat, einmal außen vor, war es an diesem Sonntag bereits das vierte Aufeinandertreffen der Rot-Gelben mit dem IEC seit dem Jahr 2017. Jedesmal hatten die Landeshauptstädter bis dato knapp die Oberhand behalten: 2019 gelang auswärts ein 1:0-Erfolg, in den beiden anderen Jahren siegten die Düsseldorfer jeweils mit 3:2.

Zum nun jüngsten Duell waren aufgrund der Coronaschutzverordnung des Landes NRW vorerst zum letzten Mal Zuschauer zugelassen. 5.000 Fans haben das Livesport-Angebot im Rather Dome noch einmal angenommen und sahen zunächst eine ausgeglichene Anfangsphase, ehe sich die Gäste leichte Vorteile erarbeiteten und verdient in Führung gingen. Ein schneller Angriff über den ehemaligen Düsseldorfer Luke Adam veredelte Hubert Labrie nach Querpass in der 12. Minute. Insgesamt hatten die Sauerländer, die tief im Tabellenkeller stehen, im ersten Drittel mehr Chancen als die DEG, die sich ihrerseits zu viele Scheibenverluste erlaubte. Selbst das sonst so gefährliche Überzahlspiel blieb ohne nennenswerte Aufreger. Positiver zu bewerten war da aus Sicht der Gastgeber die schadlos überstandene doppelte Unterzahl unmittelbar vor dem ersten Seitenwechsel. Ein Mutmacher.

Nach der Pause präsentierte sich die DEG entsprechend schwungvoll und war direkt erfolgreich. Joonas Järvinen brachte nach einer Drehung den Puck per Rückhand und mit Hilfe eines gegnerischen Schlägers Richtung Tor – 1:1 nach 22 Minuten. In der Folge wollten die Landeshauptstädter nachlegen, den nächsten Treffer aber markierte Iserlohn. Nach einem Fehler der Rot-Gelben in Höhe der Mittellinie war es wieder Adam, der Fahrt aufnahm, wobei er diesmal selbst abschloss. Und spätestens ab dem 1:3 durch Taro Jentzsch in der 34. Minute war allen Beteiligten klar, dass Düsseldorfs Cheftrainer Harold Kreis zurecht gewarnt hatte: Die Iserlohner seien trotz ihrer zuvor 14 Niederlagen in 16 Spielen ein schwieriger Gegner.