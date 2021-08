Am Sonntag : DEG feiert Saisoneröffnung

Düsseldorf Die Grizzlys Wolfsburg mussten das Testspiel am Sonntag gegen die DEG aufgrund von Corona-Erkrankungen ihrer Spieler absagen, die Düsseldorfer feiern ihre Saisoneröffnung im Dome trotzdem.

Gleich von Beginn an war beiden Mannschaften anzumerken, dass das mehr als nur ein Test war. Es ging mit hohem Tempo zur Sache. Die DEG hätte nach dem Eröffnungsbully bereits in Führung gehen können. Alex Barta marschierte quer über die Spielfläche und bediente den freistehenden Alex Ehl, der an Tomas Pöpperle im Kasten der Gastgeber scheiterte. Danach war es eine muntere Partie. Beide Teams erkämpften sich Chancen. Bei der DEG war es vor allem immer wieder die Reihe um Barta, die für Gefahr vor dem Tor sorgte. Aber auch die Kölner hatten Chancen. Das zweite Drittel begannen die in weiß spielenden Rot-Gelben mit Schwung. Kyle Cumiskey, Luca Zitterbart und Daniel Fischbuch aber ließen gute Möglichkeiten zur Führung aus. Dann machten es die Gastgeber besser: Sie gingen in der kleinen Trainingshalle durch Thuresson in Führung (34.). Die Rot-Gelben mussten sich ein paar Minuten schütteln, drehten dann aber mächtig auf. Das Tor blieb allerdings vernagelt, Fischbuch scheiterte am Pfosten.