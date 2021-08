Eishockey, Testspiel : Verjüngte Ice Aliens fordern die Moskitos Essen

Einer der jungen Wilden aus dem eigenen Nachwuchs der Ratinger Ice Aliens: Dominik Partyka beim Trainingsauftakt. Foto: Ronny Rehbein/Ice Aliens

Ratingen Los geht es am Freitag für die Ratinger Ice Aliens: Das erste Testspiel bestreitet der Eishockey-Regionalligist beim -Oberligisten aus Essen. Das Team von Andrej Fuchs hat nun etliche Nachwuchskräfte an Bord.

Die Ratinger Ice Aliens starten heute Abend in ihre Serie von Vorbereitungsspielen und haben einen dringlichen Wunsch: dass es diesmal nicht dabei bleibt. Denn die vergangene Saison in der Eishockey-Regionalliga wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie gar nicht erst begonnen, und so beschränkte sich die aktive Eiszeit der Aliens auf vier Testspiele. Das letzte davon war ein 8:1-Sieg am 11. Oktober 2020 gegen den ESV Bergisch Gladbach.

320 Tage später steht das erste Spiel der Vorbereitung auf die neue Saison an, und einen so hoher Sieg wie beim bislang letzten Auftritt dürfte Ratingens Trainer Andrej Fuchs nicht erwarten. Immerhin tritt er mit seinem Team bei den Moskitos Essen an, die in 2020 in der Regionalliga starten wollten, nun aber für die Oberliga gemeldet haben. Informationen zur organisatorischen Abwicklung für Gäste und Zuschauer in der Eishalle am Westbahnhof finden sich auf der Facebook-Seite des Vereins.

Die Partie in Essen wird eine gute Gelegenheit für Fuchs, allen verfügbaren Spielern Eiszeit zu geben. Im Vergleich zur Vorsaison ist sein Kader noch einmal jünger geworden: Das Durchschnittsalter ist vor dem Saisonstart von 26,4 Jahren auf nun 25,7 gesunken. Insgesamt stehen im Ratinger Kader jetzt neun U23-Spieler. Auf der anderen Seite sind acht Spieler bereits mindestens 30 Jahre alt und geben dem Team die nötige Erfahrung. Dabei ist der älteste Spieler gerade einmal 33 Jahre.

Daniel Fischer, Felix Kessinger und Maximilian Kisters gehörten schon in der vergangenen Saison zum Kader der Ice Aliens. Während Fischer aus dem eigenen Nachwuchs kommt, entstammt Kessinger dem des Krefelder EV, der in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) spielte. Kisters hat sich den letzten Schliff bei den DNL-Teams aus Essen (Saison 2018/19) und Duisburg (Saison 2019/20) geholt. Fest zum Regionalligakader gehören nun die Spieler Dominik Partyka, Nick Böhme, Jordi Luis Cuena Pazos und Fabian Artmann, die alle den eigenen Nachwuchs der Ice Aliens durchlaufen haben.

Durch die regelmäßige Teilnahme am vorgeschalteten Sommertraining und dem frühen Start in die Eissaison in Ratingen dürften die neuen Nachwuchskräfte gut vorbereitet sein, und Trainer Fuchs schätzt insbesondere deren Motivation sowie die Fortschritte in ihrer spielerischen Entwicklung. Weitere junge Spieler der Ratinger U20-Mannschaft stehen auf dem Sprung und werden möglicherweise schon in diesem Winter einen weiteren Schritt in Richtung der ersten Mannschaft machen.