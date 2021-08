Eishockey-Fans kommen zurück : Düsseldorf erlaubt bis zu 6700 Zuschauer bei der DEG

Düsseldorf Die Fans der Düsseldorfer EG können sich auf eine Saison ohne große Einschränkungen freuen. Bis zu 6700 Anhänger dürfen die DEL-Spiele besuchen.

Die Anhänger werden nach der 3G-Regelung in die Halle gelassen, müssen also entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Anders als etwa bei den Kölner Haien, die am Mittwoch eine Anfangs-Kapazität von bis zu 9300 Zuschauern mitgeteilt hatten, müssen in Düsseldorf die Zuschauer nicht im sogenannten Schachbrett-Muster angeordnet werden.