Im Rather Dome : Die DEG feiert Saisoneröffnung

(RP) Die Eishockey-Fans fiebern der Saisoneröffnung entgegen. Am Sonntag können sie ihre Mannschaft endlich wieder hautnah erleben. Dann empfängt die Düsseldorfer EG nämlich ab 15 Uhr die Grizzlys Wolfsburg zur offiziellen Saisoneröffnung – und das erstmals wieder mit Zuschauern. Es ist die erste DEG-Veranstaltung in der Heimspielstätte nach der Umbenennung in PSD Bank Dome. Und das Interesse ist riesig: In den ersten 24 Stunden nach Verkaufsbeginn setzte die DEG mehr als 1000 Tickets ab.