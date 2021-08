Neuzugang für Düsseldorf : DEG verpflichtet ehemaligen Junioren-Weltmeister Jerry D’Amigo

Im ISS-Dome wird Jerry D’Amigo künftig trainieren und spielen: Der US-Stürmer wechselt zur DEG. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Neuzugang in den Düsseldorfer Eishockeyklub: Stürmer Jerry D’Amigo kommt aus den USA und verstärkt künftig das Team der DEG. Der Amerikaner ist zunächst für ein Jahr verpflichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Stürmer Jerry D’Amigo verpflichtet. Der 30-jährige US-Amerikaner erhält einen Einjahresvertrag. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch mit.

Erfahrungen in der DEL hat D’Amigo in 100 Spielen (29 Tore, 38 Vorlagen) für den ERC Ingolstadt gesammelt. Dort sei er einer der Publikumslieblinge gewesen, wie die DEG in ihrer Mitteilung schreibt. Aus der US-amerikanischen NHL bringt D’Amigo Erfahrung aus 31 Spielen mit.

„Jerry D’Amigo ist ein laufstarker und einsatzfreudiger Stürmer mit gutem Schuss“, sagt Niki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG über die Verpfllichtung des US-Amerikaners. „Er spielt sehr teamorientiert und arbeitet in beide Richtungen. Außerdem verfügt er über viel Erfahrung und einen guten Charakter.“ Durch sein emotionales Auftreten habe D’Amigo das Potenzial, auch in Düsseldorf zum einem der Publikumslieblinge der kommenden Saison zu werden.

Lesen Sie auch Kaderplanung : DEG sucht erfahrene Angreifer

Geboren 1991 in Binghamton bei New York, lernte Jerry D’Amigo dort das Eishockeyspielen. Als Jugendlicher spielte er mehrmals in der US-amerikanischen U17- und U18-Nationalmannschaft. Mit dem U18-Team wurde er 2009 Weltmeister., 2010 erneut mit dem U20-Team. Als Profisportler begann er bei den Toronto Marlies in der AHL. In der American Hockey League hatte er insgesamt 401 Einsätze. Er traf dabei 93 Mal das Tor und assistierte bei 111 Toren.

Sein NHL-Debüt hatte er 2013 im Team der Maple Leafs. In der höchsten US-Hockey-Liga gelangen ihm in 22 Spielen ein Treffer und zwei Vorlagen. In der folgenden Saison wechselte er zu den Buffalo Sabres.

Erstmals in Europa spielte D’Amigo 2016 in der ersten finnischen Liga für Tampereen Ilves und Kalpa. 2018 wechselte er in die DEL zum ERC Ingolstadt. Zuletzt kehrte er für eine Saison in die USA zurück. In Düsseldorf erhält der 1,80 Meter große und 91 Kilogramm schwere Stürmer die Rückennummer 9.

(c-st/SID)