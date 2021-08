Ausflug in die Stratosphäre : DEG-Maskottchen Düssi fast im Weltraum

Düsseldorf Was Richard Branson und Jeff Bezos können, das kann das DEG-Maskottchen Düssi schon lange: Einen Flug an die Grenze des Weltraums wagen. Im Gegensatz zu den beiden Milliardären ist der kleine Löwe aber gleich oben geblieben.

Getreu dem Motto „Die Erde ist nicht genug!“ hat sich Düssi, das Maskottchen der Düsseldorfer EG, am Montag auf den Weg zu den Grenzen des Weltraum gemacht. Am Freitag konnte die Kreativabteilung des Vereins vermelden: „Mission erfüllt!“ 36 Kilometer hoch war der kleine Stofflöwe mit einem Stratosphärenballon aufgestigen und hat von dort oben beeindruckende Fotos in Richtung Heimat und Grüße in Richtung Aliens geschickt.

Start war am Montag um 13.55 Uhr in Bad Pyrmont. Der Ballon stieg mit einer Geschwindigkeit von 5,4 Meter pro Sekunde insgesamt 35,9 Kilometer hoch in die Stratosphäre. Dort entstanden einmalige Bilder. Nach 148 Minuten - was deutlich länger war als die Flüge der Herren Branson und Bezos - landete die „Voyager 19,35“ (nach dem Gründungsjahr der DEG) wieder auf der Erde, bezeichnenderweise in einem Wald beim Örtchen Marsberg.