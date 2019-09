3:0 gegen die Slowakei : Deutsche Volleyballer nach zweitem Sieg im Achtelfinale

Köln Die deutschen Volleyballer haben bei der EM das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani gewann gegen die Slowakei in Antwerpen mit 3:0 (25:23, 30:28, 25:19) und feierte den zweiten Sieg im vierten Spiel.

Damit geht der Vize-Europameister höchstwahrscheinlich Mitfavorit Polen aus dem Weg. Der vom früheren Bundestrainer Vital Heynen betreute Weltmeister hat beste Chancen, als Erster der Gruppe D in die K.o.-Phase einzuziehen, dort geht es in Überkreuzduellen weiter. Zum Abschluss der Vorrunde spielen die Deutschen am Donnerstag (17.30 Uhr/Sport1+) gegen Spanien.