Zwei Medaillen für Deutschland : Ringer Stäbler und Kudla gewinnen Bronze bei WM in Kasachstan

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat bei der WM in Kasachstan die Bronze-Medaille geholt und sich doch noch das Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio gesichert.

Der 30 Jahre alte Griechisch-Römisch-Spezialist Frank Stäbler erreichte am Montag bei der WM in Kasachstan über die Hoffnungsrunde das kleine Finale in der Klasse bis 67 Kilogramm und gewann durch einen Sieg gegen den Ägypter Mohamed Elsayed Bronze. Es war die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) in Kasachstan.