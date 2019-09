Sieg bei der Tischtennis-EM : Boll und Co. zu stark für Europa

Köln/Nantes Deutschlands Tischtennis-Trio Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska nimmt nach dem ungefährdeten EM-Titel höhere Ziele ins Visier. Bundestrainer Jörg Roßkopf warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen.

Boll (38) und Roßkopf (50) haben mit der Nationalmannschaft so viel erlebt, dass sie kein rauschendes Fest mehr brauchen, selbst dann nicht, wenn die Medaille ganz besonders golden glänzt. Beide wissen die einzigartige Dominanz in Europa einzuordnen. Roßkopf sagte nach dem Turniersieg ohne Matchverlust im Gespräch mit dem SID sogar: "Wenn wir in dieser Form zur Team-WM oder den Olympischen Spielen 2020 reisen, werden wir sicher nichts gewinnen."

Die Turniere in Busan/Südkorea und Tokio stellen für Boll und Co. die ultimativen Herausforderungen dar, den EM-Titel nahmen sie dagegen beinahe im Vorbeigehen mit. Boll kam "mehr oder weniger aus dem Urlaub" (Roßkopf) nach Nantes, auch die ebenfalls nicht bezwingbaren Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska kamen ohne nennenswerte Vorbereitung aus. Für die Duelle mit China, Japan oder Südkorea wird das deutsche Top-Trio mehr Anlauf benötigen.

Die Zeit dafür ist da, nach den Erfolgen bei den Europaspielen in Minsk können Deutschlands Spitzenspieler auf kräftezehrende Qualifikationsturniere für Tokio verzichten. Auch am Selbstvertrauen mangelt es nicht, Franziska sprach nach der Machtdemonstration in Nantes von der "vielleicht" besten deutschen Mannschaft der Geschichte: "Vielleicht haben wir eine so große Chance auf den ganz großen Coup wie noch nie."