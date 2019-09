0:3 gegen Serbien : Deutsche Volleyballer verpatzen EM-Auftakt

Deutschlands Christian Fromm in Aktion beim Spiel gegen Serbien. Foto: dpa/Francisco Seco

Brüssel Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft einen Fehlstart hingelegt. Im Topspiel der Vorrundengruppe B unterlag der Vizeeuropameister dem EM-Dritten Serbien mit 0:3 (21:25, 17:25, 15:25) und lieferte dabei eine über weite Strecken ernüchternde Vorstellung ab.

Kapitän Lukas Kampa sparte im Anschluss nicht mit Selbstkritik. "Der Bundestrainer sagt immer, die Abwehr ist der Motor dieser Mannschaft, und ich fand, dass wir ohne Motor unterwegs waren. Die Abwehr war heute nicht existent", sagte der Routinier und räumte ein: "Es sah schon ein bisschen so aus, als wenn uns etwas gehemmt oder gestört hätte." Bundestrainer Andrea Giani forderte "mehr Energie, mehr Qualität" von seinen Spielern.

Vor Turnierbeginn hatten Kampa und Starangreifer Gregor Grozer eine Medaille als Ziel ausgegeben. "Wenn ich bei solchen Meisterschaften teilnehme, will ich eine Medaille gewinnen", sagte Kampa, Grozer will "mindestens ins Endspiel".

Davon war das mit zwölf Vizeeuropameistern angetretene DVV-Team im Auftaktspiel in Brüssel weit entfernt. Nur nach dem ersten Punkt lagen die Deutschen im ersten Satz in Führung, anschließend beraubten sich Gianis Schützlinge mit zahlreichen Fehlaufschlägen, Problemen in der Abwehr und einem Mittelblock ohne Durchschlagskraft der Chance, die Partie ausgeglichen zu gestalten.