Sechs Milliarden Euro für Flüchtlingspakt: EU-Rechnungshof rügt Umgang mit Hilfsgeldern in der Türkei

EU-Rechnungshof rügt Umgang mit Hilfsgeldern in der Türkei

Flüchtlinge in der Türkei (Archivbild). Foto: dpa/Tolga Bozoglu

Brüssel/Luxemburg Viel Geld ist im Zuge des Flüchtlings-Abkommens von der EU in die Türkei geflossen. Jetzt rügt der Europäische Rechnungshof den Umgang mit den Geldern.

Die EU-Milliardenhilfen zur Versorgung syrischer Flüchtlinge in der Türkei könnten nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofes deutlich effizienter ausgegeben werden. Rund die Hälfte der mit dem Geld finanzierten humanitären Projekte habe bislang nicht die geplanten Ergebnisse erzielt, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Prüfbericht. Die Mittelverwendung könne optimiert werden.