Online-Entscheidungshilfe : Gericht stoppt Wahl-O-Mat nach Klage von neuer Partei Volt

Der Wahl-O-Mat ist beliebt. Jetzt hat ein Gericht entschieden: In derzeitiger Form kann er nicht weiter betrieben werden. Foto: dpa/Paul Zinken

Köln Millionen Wähler nutzen den Wahl-O-Mat im Netz als Entscheidungshilfe. Doch ein Gericht sieht Kleinparteien dort benachteiligt. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat jetzt die Wahl: Klagen - oder die Software überarbeiten.

Der sogenannte Wahl-O-Mat darf nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht weiter betrieben werden. Das Verwaltungsgericht Köln verbot der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn am Montag, das Internetangebot, das eine Orientierungshilfe bei Wahlen geben soll, in seiner derzeitigen Form zu anzubieten. Es gab damit einem Antrag der Partei „Volt Deutschland“ statt. „Wir schalten umgehend ab“, versicherte ein Sprecher der Bundeszentrale.