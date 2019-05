Rundschreiben : Lanxess-Chef ruft Mitarbeiter auf, keine Nationalisten bei Europawahl zu wählen

Leverkusen Das ist mal ein Statement: Der Chef des Chemiekonzerns Lanxess hat seine Mitarbeiter aufgerufen, zur Europawahl zu gehen. Sie sollen für ein „in stabiles, handlungsfähiges und geeintes Europa“ stimmen.

Lanxess-Chef Matthias Zachert ruft die Mitarbeiter des Chemiekonzerns auf, sich an der Europawahl zu beteiligen. „Ich bitte Sie sehr herzlich: Gehen Sie zur Wahl, nutzen Sie Ihre Stimme und stimmen Sie für ein stabiles, handlungsfähiges und geeintes Europa“, schrieb Zachert in einem Brief an seine Mitarbeiter in Europa.