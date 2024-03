Strack-Zimmermann soll EU-Fraktion führen FDP stellt Kampagne zur Europawahl am 9. Juni vor

FDP zieht in den Europawahlkampf mit einer Kampfansage für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den Abbau überbordender Bürokratie. Klar sei, dass es für die großen Herausforderungen keine rein nationale Antwort mehr geben könne, sagte der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner am Montag in Berlin. „Wenn wir auf die Herausforderung Klimaschutz schauen, so müssen wir ihn verbinden mit dem Erhalt unseres Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben Krieg in Europa und müssen deshalb unsere Wehrhaftigkeit stärken“, sagte Lindner. Und: „Wir müssen die - zumal illegale - Migration nach Europa begrenzen und zugleich den weltoffenen Charakter unserer Gesellschaften stärken.“