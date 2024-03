Präsidiumssitzung in Berlin Unionsspitze verabschiedet Programm für Europawahl

Die Spitzen von CDU und CSU haben in Berlin das gemeinsame Programm für die Europawahl am 9. Juni verabschiedet. Das Papier sei in einer Sitzung der Präsidien von CDU und CSU in Berlin einstimmig angenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen. An dem Treffen in der CDU-Zentrale nahmen neben den Parteichefs Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europarlament, Manfred Weber (CSU), teil. Im Anschluss wollten alle vier Politiker die Öffentlichkeit informieren.