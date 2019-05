Brexit-Politiker : Milchshake-Anschlag auf Nigel Farage in Newcastle

Newcastle Der Brexit-Politiker Nigel Farage ist bei einem Europawahlkampf-Auftritt in Newcastle von einem Milchshake getroffen worden. In Schottland durfte eine McDonald's-Filiale schon keine Shakes mehr verkaufen.

Die Brexit Party von Farage führt in Umfragen für die Wahl von 73 britischen Abgeordneten in das EU-Parlament. Auch andere rechtsgerichtete Kandidaten sind während des Wahlkampfs in Großbritannien mit Milchshakes beworfen worden. In der vergangenen Woche teilte eine McDonald's-Filiale in Schottland mit, ihr sei von der Polizei angeordnet worden, keine Milchshakes während einer Kundgebung der Brexit Party zu verkaufen.