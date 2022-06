Geplantes Nordirland-Gesetz : EU droht Großbritannien im Brexit-Streit mit rechtlichen Schritten

Brüssel/London Der britische Premierminister Boris Johnson geht im Streit mit der EU um Zollvorschriften für die britische Provinz Nordirland voll auf Konfrontationskurs. So reagieren Brüssel und Berlin.

Die britische Regierung hat am Montag offiziell vorgeschlagen, einseitig bedeutende Änderungen am sogenannten Nordirland-Protokoll vorzunehmen. Sie riskiert damit einen Handelskrieg mit der EU. Brüssel drohte umgehend mit rechtlichen Schritten.

Bundeskanzler Scholz sprach von einer „sehr bedauerlichen Entscheidung“. „Sie ist eine Abkehr von all den Vereinbarungen, die wir zwischen der Europäischen Union und Großbritannien getroffen haben.“ US-Außenminister Blinken warnte London, die Errungenschaften des Friedensabkommens für Nordirland nicht zu gefährden und dafür „die Verhandlungen mit der EU in gutem Glauben fortzusetzen“. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte, Londons Entscheidung markiere „einen besonderen Tiefpunkt in der britischen Herangehensweise an den Brexit“.