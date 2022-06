Unsittliche Übergriffe : Britische Staatsanwaltschaft lässt Anklage gegen Harvey Weinstein zu

Der verurteilte Sexualstraftäter und Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein. Foto: AP/Mark Lennihan

London Zwei unsittliche Übergriffe auf eine Frau 1996 in London werden dem Ex-Filmproduzent vorgeworfen. Er sitzt bereits in New York eine 23-jährige Haftstrafe wegen Sexualverbrechen ab.

Die britische Staatsanwaltschaft hat eine Anklage gegen den früheren US-Filmproduzenten Harvey Weinstein zugelassen. Dem verurteilten Sexualstraftäter werden demnach zwei unsittliche Übergriffe auf eine Frau in London im Jahr 1996 vorgeworfen. „Die Anlage gegen Harvey Weinstein, 70, wurde nach einer Überprüfung der Beweise, die von der Metropolitan Police bei ihren Ermittlungen gesammelt wurden, zugelassen“, hieß es in einer Mitteilung des Crown Prosecution Service (CPS) am Mittwoch.

Die Vorwürfe gegen Weinstein von mehr als 80 Frauen, die ihn des sexuellen Missbrauchs beschuldigten, lösten im Jahr 2017 die weltweite MeToo-Bewegung aus. Der Produzent von Filmen wie „Der englische Patient“, „Pulp Fiction“, „Good Will Hunting“ oder „Gangs of New York“ wurde schließlich in New York zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt. Derzeit sitzt Weinstein in einem Gefängnis in Los Angeles ein und wartet auf einen weiteren Prozess.

(jma/dpa)