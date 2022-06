Zurück an Umweltausschuss verwiesen : EU-Parlament stimmt gegen Ausweitung des europäischen Emissionshandels

Zurück an Umweltausschuss verwiesen

Straßburg Die EU-Kommission hatte vergangenes Jahr im Rahmen des Klimapakets vorgeschlagen, den Handel mit CO2-Zertifikaten auf die Bereiche Verkehr und Gebäude auszuweiten. Eine Mehrheit des EU-Parlaments lehnte das jetzt ab.

Das EU-Parlament hat am Mittwoch überraschend gegen die Ausweitung des europäischen Emissionshandels (ETS) gestimmt. Bei der Abstimmung in Straßburg ging es darum, ob der Handel mit CO2-Zertifikaten auf die Bereiche Verkehr und Gebäude ausgeweitet werden soll. Diesen Vorschlag hatte die EU-Kommission vergangenes Jahr als Teil des von der EU angestrebten Klimapakets gemacht, mit dem die Europäische Union bis 2030 ihren CO2-Ausstoß um 55 Prozent verringern will.