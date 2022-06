Entsprechen nicht den Standards : Britische Regierung will Millionen Schutzmasken verbrennen

Britische Regierung will Millionen Schutzmasken verbrennen

London Zu Beginn der Pandemie hatte die britische Regierung medizinische Schutzausrüstung für vier Milliarden Pfund gekauft, die entweder unbrauchbar ist oder nicht den britischen Standards entspricht. Jetzt soll sie verbrannt und so Energie erzeugt werden.

Die britische Regierung will unnutzbare Gesichtsmasken und andere Schutzausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Euro verbrennen, die vor allem zu Beginn der Pandemie in großen Mengen und zu oft überhöhten Preisen gekauft wurden. Ein für die Überwachung staatlicher Ausgaben zuständiger Ausschuss im Parlament kritisierte am Freitag, dass die Kosten für die Aktion und die Umweltauswirkungen nicht abgeschätzt werden könnten. Außerdem untersucht das Gremium, unter welchen Umständen die Regierung überhaupt Schutzausrüstung für vier Milliarden Pfund aufgekauft hat, die entweder schadhaft ist oder nicht den britischen Standards entspricht.