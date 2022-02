Parlamentsbericht : Brexit beschert britischen Firmen bislang nur "höhere Kosten und mehr Bürokratie"

Laster warten darauf, in den Hafen von Dover einzufahren. Foto: dpa/Gareth Fuller

London Laut eines Parlamentsberichts sind die Versprechen der Regierung, bis 2025 die effizienteste Grenze der Welt zu schaffen, "nicht überzeugend". Vielmehr warte der Bericht vor einer Zunahme der Schwierigkeiten an der Grenze zur Europäische Union.

Die "einzigen feststellbaren Auswirkungen" des Brexits auf britische Unternehmen sind einem Parlamentsbericht zufolge "höhere Kosten, mehr Bürokratie und Verzögerungen an den Grenzen". Laut dem am 9. Februar vorgelegten Bericht des für die Überwachung öffentlicher Ausgaben zuständigen Parlamentsausschusses ist "klar", dass der Brexit "einen Einfluss" auf den Rückgang des Handels hatte.

Der Bericht warnte davor, dass die Schwierigkeiten an den Grenzen weiter zunehmen würden, wenn sich der Handel normalisiere und wie geplant weitere Kontrollen in Kraft treten. "Es ist an der Zeit, dass die Regierung ehrlich über die Probleme spricht, anstatt überzogene Versprechungen zu machen", kritisierte Hillier.