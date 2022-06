Britischer Richter lehnt Antrag ab : Asylsuchende wehren sich erfolglos gegen Abschiebung nach Ruanda

London Am Dienstag sollen nach Vorstellung der britischen Regierung die ersten Asylsuchenden in das ostafrikanische Land abgeschoben werden. Ein Teil der Betroffenen wollte das juristisch verhindern.

Eine Gruppe von Asylsuchenden in Großbritannien hat vergeblich versucht, sich juristisch gegen eine Abschiebung nach Ruanda zu wehren. Ein Richter lehnte am Freitag einen Antrag von vier Asylsuchenden ab, die mit einer einstweiligen Verfügung den für Dienstag geplanten Flug stoppen wollten. Sie gehören einer unbekannten Zahl von Migranten an, denen von der britischen Regierung mitgeteilt worden war, dass sie nach Ruanda ausgeflogen werden.

Der erste Abschiebeflug im Rahmen der kontroversen Vereinbarung mit dem ostafrikanischen Land soll am Dienstag mehr als 30 Asylsuchende nach Ruanda bringen. Vorgesehen ist, Migranten in das ostafrikanische Land abzuschieben, die als blinde Passagiere oder mit kleinen Booten über den Ärmelkanal illegal eingereist sind. In Ruanda sollen ihre Asylanträge bearbeitet werden, und falls diese anerkannt werden, können sie in dem Land bleiben. Nach Angaben von Flüchtlingsorganisationen sind unter den Betroffenen Menschen aus Syrien und Afghanistan.