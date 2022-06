Kirchenoberhaupt hat Knieprobleme : Bedauern und Anteilnahme in Kongo und Südsudan nach Papst-Absage

Bedauern und Anteilnahme in Kongo und Südsudan nach Papst-Absage

Rom Das katholische Kirchenoberhaupt leidet unter schmerzhaften Kniebeschwerden und muss im Rollstuhl sitzen. Die ohnehin beschwerliche Reise nach Afrika tritt er zumindest vorerst nicht an. Dort ist das Bedauern groß.

Papst Franziskus hat auf ärztlichen Rat seine für Juli geplante Reise in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan vorerst abgesagt. Grund sind seine hartnäckigen Knieprobleme. Der Vatikan erklärte am Freitag, die Reise sei verschoben worden. Ein neues Datum wurde allerdings zunächst nicht festgelegt. In den afrikanischen Staaten wurde die Nachricht mit Bedauern, aber auch mit viel Anteilnahme für die gesundheitlichen Probleme des Papstes aufgenommen. Zuletzt hatte es zunehmende Spekulationen darüber gegeben, dass der 85-Jährige, der seit einem Monat einen Rollstuhl nutzen muss, bald seinen Rücktritt erklären könnte.