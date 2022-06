Krieg in der Ukraine : Selenskyj hält Schlacht um Sjewjerodonezk für richtungsweisend

Kiew/Slowjanksk Das Schicksal des Donbass im Osten der Ukraine entscheidet sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der Schlacht um die Industriestadt Sjewjerodonezk. „Das ist ein sehr brutaler Kampf, sehr hart, vielleicht der schwierigste in diesem ganzen Krieg“, erklärte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Hauptkriegsschauplatz in dem Gebiet bleibe Sjewjerodonezk. „Im wesentlichen ist es hier, wo über das Schicksal unseres Donbass entschieden wird.“ Der ukrainische Generalstab teilte am Donnerstag mit, die russische Armee greife mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern an und ziele in Sjewjerodonezk und anderen Orten auf die zivile Infrastruktur. Russland weist Vorwürfe zurück, nichtmilitärische Ziele anzugreifen.