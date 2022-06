Missbrauchsvorwürfe : Richter in New York lässt Klage gegen Kevin Spacey zu

Richter in New York lässt Klage gegen Kevin Spacey zu

New York/Los Angeles Die Vorwürfe gegen Schauspieler Kevin Spacey scheinen kein Ende zu nehmen. Auf den 62-Jährigen kommt eine weitere Klage wegen angeblicher sexueller Übergriffe zu.

Ein Richter in New York lehnte am Montag Spaceys (62) Antrag ab, die 2020 von Schauspieler Anthony Rapp (50) eingereichte Klage abzuweisen, wie der Sender „Law and Crime“ berichtete. Eine Jury solle über die Vorwürfe des Missbrauchs in den 1980er Jahren entscheiden, befand Richter Lewis A. Kaplan, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.