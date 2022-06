Druck auf die Fed steigt : US-Inflation erreicht höchsten Stand seit 40 Jahren

Der US-Präsident Joe Biden spricht in Los Angeles über die Inflation. Foto: AP/Damian Dovarganes

Washington Die Preissteigerungen haben praktisch alle Branchen erfasst. Damit steigt der Druck auf die Fed, die Leitzinsen rasch und deutlich zu erhöhen.

Die Inflationsrate ist in den USA auf den höchsten Wert seit 40 Jahren gestiegen. Die Verbraucherpreise wuchsen im Mai um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit noch einmal stärker als im April, als ein Wert von 8,3 Prozent erreicht wurde, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Die jüngste Inflationsrate, die höchste seit Dezember 1981, erhöht den Druck auf die Notenbank, die Leitzinsen weiter anzuheben.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise im Mai um 1 Prozent und damit wesentlich stärker als im April mit damals 0,3 Prozent. Die so genannte Kerninflation, ein Maß, das die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg den zweiten Monat in Folge um 0,6 Prozent und liegt nun 6 Prozent über dem Stand von vor einem Jahr.

„Praktisch jede Branche Sektor verzeichnet eine überdurchschnittlich hohe Inflation“, sagte der Leiter der globalen Wirtschaftsforschung bei der Bank of America, Ethan Harris. „Sie hat sich ihren Weg in jeden Winkel der Wirtschaft gebahnt. Das ist das Besorgniserregende daran, denn es bedeutet, dass sie wahrscheinlich anhalten wird.“

Die Benzinpreise stiegen allein im Mai um 4 Prozent und haben sich damit innerhalb eines Jahres um fast 50 Prozent verteuert. Die Lebensmittelkosten lagen im Vergleich zum Vorjahr um fast 12 Prozent höher, der stärkste Anstieg seit 1979. Steigende Preise für Getreide und Düngemittel in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine verstärken diese Entwicklung noch. Die Preise in den Restaurants kletterten im vergangenen Jahr um 7,4 Prozent, auch das war der stärkste Anstieg innerhalb von zwölf Monaten seit 1981.

Angesichts der Inflationszahlen vom Freitag galt es als so gut wie sicher, dass die US-Notenbank die schnellste Serie von Zinserhöhungen seit drei Jahrzehnten ankündigen würde. Mit einer deutlichen Anhebung der Kreditkosten hofft die Fed, Ausgaben und Wachstum so weit abzukühlen, dass die Inflation eingedämmt wird, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.