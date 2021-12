Corona-Impfgegner organisieren sich in Telegram-Gruppe : Offenbar Mordpläne gegen sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer

Corona-Impfgegner organisieren sich in Telegram-Gruppe

Dresden Radikale Gegner von Corona-Impfungen sollen ihr Vorhaben detailliert in einer Telegram-Gruppe besprochen haben. Vizeministerpräsident Martin Dulig (SPD) bestätigte das am Mittwoch.

Gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gibt es offenbar Mordpläne. Das bestätigte Vizeministerpräsident Martin Dulig (SPD) am Mittwoch in Dresden. Das ZDF-Magazin „Frontal 21“ hatte zuvor über radikale Gegner von Corona-Impfungen berichtet, die in einer Chat-Gruppe im Messengerdienst Telegram die Mordpläne besprochen haben sollen.