Bei der Kanzlerwahl : Scholz erhält von SPD, Grünen und FDP nicht alle Stimmen

Berlin Die drei Parteien verfügen im Parlament über 416 Mandate, der Bundeskanzler erhielt aber nur 395 Stimmen. Insgesamt fehlen Scholz mindestens 15 Stimmen aus dem Lager der Ampel-Fraktionen.

Demnach entfielen bei der Wahl am Mittwochmorgen auf den 63-jährigen Sozialdemokraten in geheimer Abstimmung 395 von 707 abgegebenen Stimmen – nötig waren 369. SPD, Grüne und FDP verfügen im Parlament zusammen aber über 416 Mandate. Nach Angaben aus den Koalitionsfraktionen nahmen insgesamt lediglich sechs Abgeordnete aus ihren Reihen nicht an der Abstimmung teil. Einige Abgeordnete fehlten wegen Krankheit.