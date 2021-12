Abhängigkeiten und Streit : Weihnachten als Familiendrama

Meinung Düsseldorf An Weihnachten kommt die Familie wieder zusammen. Das vermeindlich harmonische Fest wird jedoch oft von Streitigkeiten überschattet. Wie kann man sich auf das Fest vorbereiten, ohne unrealistische Erwartungen aufzubauen?

Mit Weihnachten verbindet sich eine unstillbare Sehnsucht nach harmonischem Frieden in der Familie. Die weihnachtlichen Friedenshoffnungen führen jedoch oft zu Wutausbrüchen, Tränen, Demütigungen. Mia wird gewisse Bemerkungen ihrer Mutter zum Anlass nehmen, sich schmollend auf ihr Zimmer zurückzuziehen. Ihre Mutter, die sich keiner Schuld bewusst ist, wird heulend mit der gefrorenen Gans in der Küche zurückbleiben. Wenn die Erwartung groß ist, genügt auch schon ein Blick, und alles erscheint in unheilvollem Licht. Der Vater hat dem Sohn zu dessen Freude das Geld für eine Eigentumswohnung geliehen. Aber beim weihnachtlichen Familienbesuch wird sich herausstellen, dass er sich damit auch selbst etwas gekauft zu haben glaubt: das Recht, weiterhin unerbetenen Rat zu erteilen. Die mürrische Verschlossenheit seines Sohnes wird ihn auf die Palme treiben. Spätestens am zweiten Weihnachtsmorgen dämmert den Verkaterten die Wahrheit: die eigene Familie besteht aus rücksichtslosen Rechthabern und Egozentrikern, arroganten Zicken und emotionalen Erpresserinnen. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Wieso können die Eltern nicht wie andere Menschen akzeptieren, dass man sein eigenes Leben führt? Warum sind die eigenen Kinder so undankbar für all das, was man für sie tut?