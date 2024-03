Wissensdrang Falsche Vergleiche in der Migration

In einer evangelischen Erwachsenenzeitschrift erschien kürzlich ein Artikel zum Thema „Warum Inklusion besser ist als Integration - und was das mit Essen zu tun hat“. Der Autor appellierte an den Geschmack: Integration könne man sich wie einen Smoothie vorstellen, in dem alles verrührt und homogenisiert wird. Inklusion dagegen sähe aus wie ein knackiger, bunter Salat in dem die „Identität“ der Radieschen und Möhren bewahrt und respektiert wird. Es ginge darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Vielfalt geschätzt und jeder Mensch als gleichwertig angesehen wird: „Ein Gewinn für uns alle!“ Dieses Bild hat mich angesprochen, denn ich mag keine Smoothies. Und wer will schon, dass Zuwanderer aus Asien oder dem arabischen Raum sich mit Begeisterung über Würstchen und Sauerkraut hermachen, statt die deutsche Küche mit vietnamesischen Restaurants und Falafel zu bereichern? Beim Essen liegt der Gewinn für alle auf der Hand.