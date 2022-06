Einigung in Brüssel : EU-Kommission billigt Plan für Auszahlung von Corona-Hilfen an Polen

EU-Kommission billigt Plan für Auszahlung von Corona-Hilfen an Polen

Einigung in Brüssel

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni bei der 51. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Foto: dpa/Laurent Gillieron

Brüssel Seit Monaten ringen Brüssel und Warschau um die Freigabe der Corona-Hilfen für Polen. Man werde den Rechtsstaat mit allen Mitteln verteidigen, sagte EU-Kommissionschefin von der Leyen. Nun gibt es eine Einigung.

Die EU-Kommission hat sich nach monatelangem Streit mit der polnischen Regierung auf einen Plan für die Auszahlung milliardenschwerer Corona-Hilfen verständigt. Das teilte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde an diesem Donnerstag in Warschau sein und Details der Einigung vorstellen.