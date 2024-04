Kolumne Wissensdrang Erschüttertes Vertrauen in Begrifflichkeiten

In Wirklichkeit zeigt das Urteil keine schwächere, sondern eine stärkere Strafverfolgung sexueller Übergriffe an als früher. Keiner der noch jugendlichen Täter hatte physische Gewalt angewendet. Sie hatten einzeln, bei einer öffentlichen Feier im Park, den Trunkenheitszustand des Mädchens sexuell ausgenutzt, das nicht protestiert hatte. Das wäre früher gar nicht bestraft worden. Die Begriffe Gewalt und Vergewaltigung sind in den vergangenen Jahrzehnten stark gedehnt worden. Jedes Eindringen in den Körper einer Person, an beliebigen Stellen, auch ohne physische Gewalt, kann seit 2016 als Vergewaltigung gewertet werden, wenn keine eindeutige Einwilligung vorliegt. Sogar wenn die Person scheinbar dem Sex zustimmt, aber zu betrunken ist, als dass dies als Einwilligung betrachtet werden darf.