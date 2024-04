Wissensdrang Immanuel Kant – der Revolutionär der Aufklärung

Vor 300 Jahren und zwei Tagen wurde das Universalgenie Immanuel Kant geboren: ein Geistesrevolutionär, dessen Breitenwirkung bis heute unübertroffen ist. Zum einen stellte Kant das Denken der Wissenschaften über das Verhältnis von Erkenntnis und Wirklichkeit auf den Kopf: Nicht unsere Erkenntnis richtet sich nach den Dingen, sondern umgekehrt. Damit meinte er: Wir können nur das erkennen, was dem menschlichen Erkenntnisvermögen, also unseren Sinnen und unserem Verstand, zugänglich ist. Andererseits hat er mit dem kategorischen Imperativ, der Idee der Menschenwürde und des moralischen Fortschritts neben vielen anderen geistigen Innovationen nicht nur die philosophische Ethik, sondern auch die Moral bis heute geprägt. Da die Fähigkeit, Neues zu entwickeln, in den Geisteswissenschaften stark abgenommen hat, sollten wir einen Blick auf die Quellen dieser Schöpfungskraft werfen.